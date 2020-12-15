Суд дозволив ДБР заочно розслідувати справу щодо ексголови МВС Захарченка

Він переховується від органів слідства, у травні 2018 був помічений у Москві.

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснювати заочне розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, Голови Служби безпеки України та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Раніше досудове слідство щодо Захаренчка в справі Майдану здійснював Департамент спецрозслідувань ГПУ.

Нагадаємо, 15 серпня 2019-го Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Захарченка та його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк. Раніше Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі провести спеціальне (заочне) розслідування щодо ексголови МВС у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. Після Революції гідності він утік до Росії і там отримав громадянство. У травні 2018 року його помітили на акції в Москві. В Україні Захарченка оголошено в розшук як підозрюваного в розстрілах активістів на Майдані.

Як повідомлялося, вчора Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася у підслідність від Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. У САП заявили, що суддя Вовк не мав на це повноважень.