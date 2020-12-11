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Московський суд заочно заарештував нацгвардійця Марківа (оновлено)

Країна-окупант обвинувачує його у вбивстві двох людей на Донбасі. 

Московський суд заочно заарештував нацгвардійця Марківа (оновлено)
Фото: Макс Требухов

Басманний суд Москви 11 грудня заочно заарештував українського військового Національної гвардії Віталія Марківа. Він був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.

Про це заявила прессекретарка суду Ірина Софінська, пише "Інтерфакс".

Марківу заочно оголосили обвинувачення за ч.2 ст. 105 КК Росії (убивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним методом за мотивами політичної, ідеологічної, національної ненависті чи ворожнечі).

Країна-окупант обвинувачує Марківа у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова. Вони загинули в ході бойових дій на Донбасі.

Клопотання про арешт в суд подав російський Слідчий комітет. 

Оновлено. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. 

"А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата!" – написав очільник МВС у Twitter.

Нагадаємо, що 4 листопада звільнений за рішенням Апеляційного суду в Мілані український військовий Національної гвардії Віталій Марків повернувся в Україну. Літак з Марківим, а також українською командою, яка боролася за звільнення нацгвардійця, сів на аеродромі НГУ близько 13:30.

Три роки український військовий перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана. 

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив". 

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

3 листопада Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа, його того самого вечора забрали з в'язниці Опера.

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