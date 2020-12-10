Венеціанська комісія надала рекомендації щодо реформи Конституційного суду

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) оприлюднила своє рішення щодо реформи Конституційного суду України (КС), надавши конкретні рекомендації.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Комісії.

Серед іншого, ВК пропонує Верховній Раді розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами.

ВК також рекомендує зобов'язати КС визначити конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Дисциплінарна процедура повинна регулюватися законом про КС з більш докладними деталями, викладеними в Правилах процедури.

Можливість відновлення справ у КС повинна бути встановлена тільки тоді, коли встановлено кримінальну відповідальність судді в зв'язку з цим рішенням (наприклад, одержання хабара). Слід дати більш чітке і докладне визначення "конфлікту інтересів", наприклад: коли певний фінансовий конфлікт інтересів, особливо коли це випливає з встановлених НАЗК протоколів, або НАБУ почало розслідування.

"Рішення про (само)відводи і їх обгрунтування повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому судом, або окремим публічним процесуальним рішенням або постановою. Вимогу кворуму повинно бути зменшено в тих випадках, коли кворуму немає через відведення суддів", - зазначають у ВК.

Парламенту слід розглянути можливість ухвалення закону, що деталізує наслідки для суддів КС за недотримання положення закону про відкликання, зокрема про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів Суду.

Орган з відбору кандидатів на посаду судді КС повинен бути створений з міжнародним компонентом, який може включати міжнародних експертів з прав людини і участь громадянського суспільства, щоб гарантувати моральні і професійні якості кандидатів.

Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії в КС парламентом і конгресом суддів тільки після поліпшення системи призначень.

З метою деполітизації складу КС судді за депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього на більш пізньому етапі буде потрібна конституційна поправка. Корисною практичною мірою було б те, щоб новопризначені судді КС пройшли спеціальну, зокрема, міжнародну підготовку з тлумачення конституційних питань.

Раніше Венеціанська комісія дійшла висновку, що рішення Конституційного суду України про неконституційність окремих положень антикорупційного законодавства "не має чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та приймалося під впливом можливого конфлікту інтересів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

25 листопада президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.

Президент Зеленський закликав Раду не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків Венеціанської комісії.