Судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький разом із суддями Віктором Городовенком, Олегом Первомайським, Петром Філюком, Галиною Юровською та Володимиром Мойсиком провели фахову зустріч з експертами Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеційська Комісія).

Про це повідомила пресслужба КСУ.

Зазначається, що сторони обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності КСУ та статусу суддів.

"У ході зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Венеціанська комісія внесла в порядок денний пункт "Терміновий висновок про реформу Конституційного Суду України" і планує ухвалити рішення щодо конституційної кризи в Україні вже у грудні.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Зокрема, президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання. Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

На початку листопада Зеленський заявив, що не відкликатиме законопроєкт про розпуск КСУ.

Раніше президент подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, у Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.