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Двоє чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, отримали по 14 років тюрми

Співробітники СБУ зафіксували підготовку зловмисників до п’яти терористичних актів.

Двоє чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, отримали по 14 років тюрми

За матеріалами Служби безпеки України Богунський районний суд Житомира засудив двох місцевих мешканців до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців у 2014 році готувала серію терактів в обласному центрі. Вони планували таким чином «підтримати» терористичні організації «ЛНР» та «ДНР».

Співробітники СБУ зафіксували підготовку зловмисників до п’яти терористичних актів. Серед об’єктів, обраних терористами, були банківські та державні установи, військкомат і житловий квартал, де проживають родини військовослужбовців.

У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника – колишнього десантника. У терористів було вилучено складові до п’яти саморобних вибухових пристроїв із зарядами, вибухівку загальною вагою 7,6 кілограма. У затриманих також виявлено детонатори, годинникові механізми та хімічні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Суд визнав терористів винними у вчиненні злочинів за десятьма статтями Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомляли, що контррозвідка СБУ запобігла терористичному акту, організованому "МДБ ДНР".

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