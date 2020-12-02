Служба безпеки України виявила партію діамантів у міжнародному аеропорту «Бориспіль», яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому з однієї країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грамів в особистих речах жінок. Орієнтовна вартість коштовностей у майже 17 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі складається протокол про порушення митних правил, діаманти вилучено правоохоронцями.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ у взаємодії з прикордонною та митною службами.

Раніше повідомляли, що контрабандисти намагалися ввезти з РФ в Україну товар на 9 млн грн, зокрема елітні годинники, ліки і тести на ковід.