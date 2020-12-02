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Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію

Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи. 

Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію
Фото: Ірина Громоцька

Прифронтова Авдіївка Донецької області частково залишилася без теплопостачання через аварію на трубопроводі. 

Про це повідомила пресслужба Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

"Часткове відключення теплопостачання в місті Авдіївка відбулося внаслідок пориву трубопроводу діаметром 200 мм сьогодні, 2 грудня...  Температура повітря в місті складає 3 градуси морозу, температура в приміщеннях -  24 градуси тепла", - йдеться в повідомленні.

Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи. 

В ОДА запевнили, що наразі нема потреби в залученні сил та засобів Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Нагадаємо, у листопаді на Донеччині через порив кілька днів не працював водовід "Горлівка-Торецьк". Після ліквідації аварії в Торецьк повернули воду. Водопостачання було припинене у м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та смт Щербинівка (частково) Торецької міської ради – всього 42 813 осіб.На теплопостачання населення аварія не вплинула.

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