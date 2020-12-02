Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію

Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи.

Прифронтова Авдіївка Донецької області частково залишилася без теплопостачання через аварію на трубопроводі.

Про це повідомила пресслужба Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

"Часткове відключення теплопостачання в місті Авдіївка відбулося внаслідок пориву трубопроводу діаметром 200 мм сьогодні, 2 грудня... Температура повітря в місті складає 3 градуси морозу, температура в приміщеннях - 24 градуси тепла", - йдеться в повідомленні.

Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи.

В ОДА запевнили, що наразі нема потреби в залученні сил та засобів Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Нагадаємо, у листопаді на Донеччині через порив кілька днів не працював водовід "Горлівка-Торецьк". Після ліквідації аварії в Торецьк повернули воду. Водопостачання було припинене у м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та смт Щербинівка (частково) Торецької міської ради – всього 42 813 осіб.На теплопостачання населення аварія не вплинула.