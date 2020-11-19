На Донеччині через порив не працює водовід "Горлівка-Торецьк"

Місто Торецьк з 30 тис. жителів лишилося без води.

У Донецькій області через порив зупинено водовід "Горлівка-Торецьк".

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

"Сьогодні було зупинено водовід "Горлівка-Торецьк" для усунення пориву в районі фільтрувальної станції №2 у Горлівці", - йдеться в повідомленні.

На період проведення ремонтних робіт буде зупинено подачу води в місто Торецьк.

У Торецьку проживає близько 30 000 жителів.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада України ухвалила постанову №3835 "Про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням". Верховна Рада України звертається до Кабміну з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році коштом держбюджету, у тому числі коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

У липні 2019 року Кабінет міністрів заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.