Обшуки проводять у межах справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.

Співробітники Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими провели санкціоновані обшуки в Головному управлінні та інших структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій України в Луганській області.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

"У рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Також відпрацьовується інформація щодо можливого системного розкрадання пального службовими особами ДСНС", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, для розкрадання пального використовувалися спеціальні прилади, які збільшують кілометраж та мотогодини на транспортних засобах. Унаслідок таких дій не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, а тому техніка для гасіння пожеж не змогла вчасно виїхати до місць займань, що у свою чергу не дало можливості їх оперативної локалізації. З тієї ж причини додаткові сили, що прибули на допомогу до Луганської області з інших регіонів, не змогли вчасно приступити до гасіння пожеж, вважають у прокуратурі.

Вилучено прилади, документацію щодо обліку та використання паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів, а також щодо організації заходів з ліквідації пожеж. Також у рамках кримінального провадження проводяться допити службових осіб та призначено ряд судових експертиз.

Крім того, слідство вивчає обставини організації та діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу. Рятувальники лише на 9-й день погасили пожежі.

Під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).