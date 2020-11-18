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Штаб ООС констатував дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Штаб ООС констатував дотримання режиму припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Від початку доби 18 листопада порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - сказано у вечірньому зведенні.

Минулої доби, 17 листопада, російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі. Поблизу Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в районі Шумів застосували автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю. У штабі повідомляли, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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