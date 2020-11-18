Політв'язня Теймура Абдуллаєва з високою температурою помістили у штрафний ізолятор

За словами рідних, медична допомога нашому співгромадянину не надається.

Кримського татарина Теймура Абдуллаєва, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір", який незаконно утримується РФ в "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" з високою температурою, слабкістю та задушливим кашлем безпідставно помістили у штрафний ізолятор.

Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За словами рідних, медична допомога нашому співгромадянину – не надається, а це пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та статей 9, 10, 22 Мінімальних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН", - написала омбудсман.

Денісова зазначила, що такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять загрозу життю та здоров’ю Теймура Абдуллаєва.

"Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом згаданої установи, адже раніше його близько п'яти місяців безпідставно утримували в штрафному ізоляторі", - додала омбудсман.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва. А також припинити катування і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови тримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з в’язнями і з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.

Нагадаємо, у лютому засуджений у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс у російському СІЗО інсульт.

16 червня п'ятеро кримських татар з групи сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" отримали від 12 до 17 років в'язниці. Зокрема, Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік 6 місяців, Узеіра Абдуллаєва - 13 років.

"Хізб ут-Тахрір" - релігійний рух, заборонений у Росії як терористичний, але не заборонений в Україні.

У 2016 році російська окупаційна влада почала переслідувати учасників "Хізб ут-Тахрір" у Криму, який є частиною України, але незаконно захоплений Росією.

Чотирьох жителів Севастополя вже засуджено до різних термінів позбавлення волі. "Організатор" осередку Руслан Зейтуллаєв отримав 12 років колонії суворого режиму, інші - по п'ять років колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.