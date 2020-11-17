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Перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж 2023 року

Немчінов зазначив, що підготовку до перепису потрібно починати мінімум за півтора року.

Перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж 2023 року
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Перепис населення України відбудеться не раніше ніж 2023 року.

Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Немчінов зазначив, що підготовку до перепису потрібно починати мінімум за півтора року.

"Відбудеться. Є дві складові: фінансова і епідемічна. Фінансова - це дуже коштовний проєкт. Підготовку треба починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли у 2023 році провести, то у 2021-му вже мали б почати підготовку. І епідемічна складова – здається, має бути 150 тисяч самих лише людей, які мають здійснювати цей перепис. Але перепис буде, він є в урядовій програмі, і на достатньо чільному місці", - сказав міністр.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Кабінет Міністрів не планує проводити перепис населення цього року

У лютому 2020 року Кабмін повідомив, що має намір визначитися з моделлю проведення перепису населення у 2020 році до червня.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників.

Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.

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