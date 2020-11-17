Перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж 2023 року

Немчінов зазначив, що підготовку до перепису потрібно починати мінімум за півтора року.

Перепис населення України відбудеться не раніше ніж 2023 року.

Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Немчінов зазначив, що підготовку до перепису потрібно починати мінімум за півтора року.

"Відбудеться. Є дві складові: фінансова і епідемічна. Фінансова - це дуже коштовний проєкт. Підготовку треба починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли у 2023 році провести, то у 2021-му вже мали б почати підготовку. І епідемічна складова – здається, має бути 150 тисяч самих лише людей, які мають здійснювати цей перепис. Але перепис буде, він є в урядовій програмі, і на достатньо чільному місці", - сказав міністр.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Кабінет Міністрів не планує проводити перепис населення цього року.

У лютому 2020 року Кабмін повідомив, що має намір визначитися з моделлю проведення перепису населення у 2020 році до червня.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників.

Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.