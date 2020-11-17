В окупованому Сімферополі постачання води скоротили до 4 годин на добу

В окупованому РФ Криму від вівторка, 17 листопада, скорочують подачу води жителям столиці півострова, Сімферополя. Окупаційна влада Криму ухвалила таке рішення через критичну ситуацію з наповненням водосховищ, передає Радіо Свобода.

Від сьогодні жителі Сімферополя зможуть користуватися водою тільки чотири години на добу: з вівторка до четверга – з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00, а з п’ятниці до неділі – з 18:00 до 22:00. Понеділковий графік влада обіцяє визначити впродовж тижня в процесі тестування.

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після його деокупації.

У серпні 2019 року окупаційна влада Криму заявила, що потрібно "почати зондаж" про відновлення роботи Північно-Кримського каналу, тому що в Дніпрі "вода, що йде з території РФ". Постпред президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Дніпро по території Криму не протікає.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.