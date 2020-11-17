У Рівному найближчі вихідні оголосили робочими днями

У Рівному ухвалили рішення щодо встановлення суботи, 21 листопада, та неділі, 22 листопада, робочими днями.

Рішення вважати суботу та неділю робочими днями в Рівному підтримала місцева Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надвичайних сутацій. Про це йдеться на сайті міської ради.

Також на засіданні комісії рекомендували розглянути на сесії Рівненської міської ради звернення адміністрації КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради щодо виділення коштів в розмірі 10 млн. грн. для термінового придбання кисневої станції з можливістю виробляти кисень для пацієнтів, хворих на COVID-19.

"На звернення управління освіти щодо тимчасового призупинення функціонування груп закладу дошкільної освіти № 16 міста Рівного у зв’язку з захворюванням працівників закладу на COVID-19 – погодити", – йдеться також у рішенні комісії.

Фото: Рівненська міська рада Фото: Рівненська міська рада Фото: Рівненська міська рада

Нагадаємо, що Кабінет міністрів впровадив карантин вихідного дня щонайменше до кінця листопада. У суботу і неділю працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.

Сьогодні парламент розглядатиме постанову з рекомендацією уряду переглянути рішення щодо введення додаткових обмежень на вихідні.