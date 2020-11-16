Венедіктова: правоохоронці у 2020-му викрили утричі більше банд, ніж торік

За її словами, злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період - 352. Це теж більше на 26% за торішній результат.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що за 10 місяців 2020 року правоохоронці викрили утричі більше банд, ніж минулого року.

Про це Венедіктова написала у Facebook.

"Реальна боротьба з оргзлочинністю в дії - втричі більше банд, ніж торік викрито за 10 місяців 2020 року. Знешкоджено 16 таких небезпечних об‘єднань, тоді як у 2019 - лише 5", - написала Венедіктова.

За її словами, злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період - 352. Це теж більше на 26% за торішній результат. На рахунку правоохоронців понад 1,5 тисяч зловмисників, що входили до цих організацій, 3462 кримінальні правопорушення.

Також Венедіктова зазначила, що днями затримано "смотрящих" за Хмельниччиною та Харківщиною.

А 13 листопада у Києві викрили озброєну групу з трьох мешканців Хмельниччини з пістолетами, гранатами, масками, раціями, відмичками, кайданками, скотчем та хомутами для зв’язування рук. Наразі цих людей перевіряють на причетність до вчинення розбійних нападів та інших злочинів.

Генпрокурор додала, що на Запоріжжі перед судом постануть 6 учасників банди, яка обвинувачується в підготовці вбивства керівника поліцейського спецпідрозділу КОРД, викраденні та утриманні заручника з вимогою викупу, угонах автомобілів та пограбуванні.

"В грудні планується завершити розслідування щодо банди за вчинення розбійного нападу на автомобіль "Укрпошти". Учасники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений у кабіні, та викрали 2,7 млн грн", - зазначила Венедіктова.

За її словами, за 10 місяців 2020 року знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері.

Венедіктова також розповіла, що у наркоугруповань цьогоріч вилучено понад 1,5 т наркотиків, у тому числі 572 кг героїну.

Нагадаємо, у липні у Донецькій області викрито міжрегіональну банду, члени якої виготовляли зброю і продавали її через мілітаріаукціон. У рамках досудового розслідування під час комплексу слідчих дій правоохоронці зробили оперативні закупки 47 кг пороху.