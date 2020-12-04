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Венедіктова пропонує ухвалити закон, щоб Рада не могла звільняти генпрокурора

"Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - зазначила генпрокурорка.

Венедіктова пропонує ухвалити закон, щоб Рада не могла звільняти генпрокурора
Фото: gp.gov.ua

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пропонує ухвалити закон, який би унеможливив звільнення генпрокурора Верховною Радою.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене є гарна ідея... законопроєкту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Президент повинен винести кандидатуру в зал (Верховної Ради, - ред.), а парламент повинен підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - сказала Венедіктова.

При цьому вона наголосила: "Коли у генпрокурора є гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".

"Хочу сказати, що цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана", - додала генпрокурорка.

Вона також наголосила, що "ніякого зовнішнього впливу" на неї з боку керівництва України або представників іноземних держав немає.

"Я можу сказати не як політик, а як правоохоронець про моє зовнішнє управління. Чи є у мене зовнішнє управління? Так, до мене приходять посли.. У мене зовнішнього управління немає", - сказала Венедіктова.

При цьому вона додала, що жодного разу не була в посольстві США, а посли, які приходять в офіс генпрокурора, - "цікавляться роботою кадрових комісій або призначеннями на посади".

На уточнююче запитання, чи виконує вона якісь вказівки президента України, Венедіктова сказала: "І ми повертаємося до запитання: "чия я людина?" Рішення, які я приймаю, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція, може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію".

Нагадаємо, напередодні у НАБУ заявили про тиск на слідство у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась. Заступнику голови ОП Олегу Татарову підготували підозру, але Венедіктова, за інформацією НАБУ, зупинила її вручення. Після цього Офіс генпрокурора звинуватив НАБУ у "спробі публічної дискредитації" та тиску на Венедіктову.

У жовтні президент Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату".

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