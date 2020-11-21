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У Кіберполіції пояснили звільнення і поновлення на посаді чоловіка Венедіктової

Чому Колесник після звільнення отримав понад 750 тисяч гривень допомоги, не пояснили.

У Кіберполіції розповіли про обставини звільнення та поновлення у департаменті чоловіка генпрокурора України Ірини Венедіктової.

Радіо Свобода передає, що в департаменті пояснили, що після звільнення поліцейський має здати посаду, службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності впродовж місяця з дня отримання витягу про звільнення. Таким чином у ДКП аргументували присутність Дениса Колесника на місця роботи після його звільнення.

У відомстві додали, що чоловіку генпрокурорки також довелося приїхати до департаменту для проходження співбесіди на "вакантну посаду заступника керівника ДКП".

Переведення та скорочення посади Колесника у категорію "держслужбовець" пояснили тим, що таким чином підрозділи кіберполіції намагаються наблизити до громадськості "у першу чергу з метою відходу від стереотипу "каральної функції" поліції до надання сервісу".

За інформацією відомства, Колесника звільнили зі служби у Нацполіції 30 вересня "у зв’язку зі скороченням займаної посади, а також наявною вислугою більш як 25 років для призначення пенсії". Також 1 жовтня на його посаду, вже кваліфіковану як "державна служба", оголосили конкурс, на який було подано 11 заяв.

"Для участі у відборі ДКП отримано 11 заяв від охочих кандидатів, однак у співбесіді безпосередньо брали участь всього чотири особи, одна з яких Колесник Д.Ю. За результатами вивчення кандидатів, ураховуючи їхні морально-ділові якості та професійний досвід, Колесника Д.Ю. відібрано як переможця та призначено на посаду заступника начальника Департаменту - начальником 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності)", - йдеться у повідомленні.

Натомість у відомстві не пояснили те, чому Колесник після звільнення отримав понад 750 тисяч гривень допомоги.

В оприлюдненому ввечері 16 листопада розслідуванні Bihus.info йдеться про те, що чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, отримав понад 750 тисяч гривень допомоги і через 10 днів за конкурсом поновився на посаді заступника начальника департаменту кіберполіції. Bihus.info додають що упродовж періоду звільнення авто Дениса Колесника було припаркованим біля роботи упродовж всього робочого дня.

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