Кабмін вирішив звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець (оновлено)
Кабмін вирішив звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець (оновлено)
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Депутати німецького парламенту відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2"
Депутати німецького парламенту відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2"
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
ГоловнаСуспільствоПодії

Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"

Збирають молодь у Telegram-каналах, які спеціалізуються на пошуку масовки.

Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"

До будинку лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка у Козині під Києвом привезли кілька автобусів з молодиками.

Про це у Facebook повідомив волонтер, ветеран ООС Олександр Погребиський.

Він зазначив, що збирають молодь у Telegram-каналах, які спеціалізуються на пошуку масовки. Так, для участі у "заходах" на 20 листопада шукали чоловіків у віці від 18 до 30 років. За 3 години, з 10:00 до 13:00 пропонувалася оплата у розмірі 250 грн.

"Сьогодні зранку ці люди були під офісом ЄС, а на вечір планують їхати до Порошенка додому!" - написав Погребиський.

Пізніше він оприлюднив відео з прибуттям до Козина автобусів з молодиками.

Ветеран ООС Гліб Бабич оприлюднив відео з Козина, на якому видно організовану групу людей чисельністю близько сотні осіб. Вони палять фаєри, дехто з них тримає плакат з написом: "Багато обіцянок - мало результатів".

За словами Олександра Погребиського, наразі акція завершилась, люди організовано поїхали з місця події.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля будівлі Служби безпеки України активісти протестували проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також