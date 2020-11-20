Збирають молодь у Telegram-каналах, які спеціалізуються на пошуку масовки.

До будинку лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка у Козині під Києвом привезли кілька автобусів з молодиками.

Про це у Facebook повідомив волонтер, ветеран ООС Олександр Погребиський.

Він зазначив, що збирають молодь у Telegram-каналах, які спеціалізуються на пошуку масовки. Так, для участі у "заходах" на 20 листопада шукали чоловіків у віці від 18 до 30 років. За 3 години, з 10:00 до 13:00 пропонувалася оплата у розмірі 250 грн.

"Сьогодні зранку ці люди були під офісом ЄС, а на вечір планують їхати до Порошенка додому!" - написав Погребиський.

Пізніше він оприлюднив відео з прибуттям до Козина автобусів з молодиками.

Ветеран ООС Гліб Бабич оприлюднив відео з Козина, на якому видно організовану групу людей чисельністю близько сотні осіб. Вони палять фаєри, дехто з них тримає плакат з написом: "Багато обіцянок - мало результатів".

За словами Олександра Погребиського, наразі акція завершилась, люди організовано поїхали з місця події.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля будівлі Служби безпеки України активісти протестували проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.