Фонд Порошенка передасть кисневі концентратори Львіському обласному госпіталю

У Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, який лікує хворих на коронавірус, буде поставлене кисневе обладнання, придбане Фондом Порошенка. Про це повідомив генеральний директор госпіталю Максим Прикупенко. Цю інформацію підтвердив і сам Петро Порошенко.

«Ми будемо робити все для того, щоб лікарні отримували кисень. Ми впевнені, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів. Ми передаємо їх в надійні руки», – заявив він.

При цьому Порошенко наголосив, що зараз всі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей.

«Ті, хто працює з коронавірусними пацієнтами, мають отримувати 300% заробітної плати. Якщо лікар зараз отримує 8 тисяч, він має отримувати 24. Якщо цього не буде, нехай 5, нехай 10%, але не витримають і поїдуть в Польщу, де так само потрібні, але там платять інші гроші», – говорить Порошенко.

Він зазначив, що його політична сила вимагатиме скликання позачергової сесії парламенту для забезпечення в державному бюджеті видатків на ці напрямки. А масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих домогли б уникнути локдауну.

«Якби ми протестували всіх, потім обмежили тих, хто отримав позитивний тест, на самоізоляції, то від появи перших тестів до права на виписку, якщо немає негативних симптомів, – 10 днів. Роби витримку 10 днів і – без будь-яких локдаунів вихідного дня, такого дивного винаходу Зеленського, зменшимо темпи зростання епідемії», – говорить Порошенко.