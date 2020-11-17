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Порошенко закликав терміново повернути кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях

На його думку, атака на антикорупційну інфраструктуру поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО.

Порошенко закликав терміново повернути кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях
Фото: eurosolidarity.org

Якщо негайно не винести на розгляд парламенту законопроєкти, які повертають кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в електронних деклараціях, це відкине Україну від співпраці і від руху до Європейського Союзу. Про це заявив з трибуни парламенту експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

На його думку, атака на антикорупційну інфраструктуру поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО, загрожує Україні втратою безвізового режиму з ЄС. Порошенко закликав розглянути законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях.

«Сьогодні не ставиться на розгляд це питання, тому що немає голосів «Слуг народу» і їхніх сателітів в цій залі. Ми вимагаємо сьогодні поставити до розгляду питання відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Ми впевнені, що результативним голосуванням ми підтвердимо європейський вибір і збережемо наш рух до Європи. І прошу доєднатися до цієї вимоги всі демократичні фракції», – закликав Петро Порошенко.

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