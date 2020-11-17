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Чоловік Венедіктової звільнився з МВС, отримав 770 тисяч грн виплат і за 10 днів поновився на посаді, - Bihus.info

6 жовтня Колесник подав декларацію перед звільненням, а вже 9 жовтня подав декларацію кандидата на ту саму посаду.

Чоловік Венедіктової звільнився з МВС, отримав 770 тисяч грн виплат і за 10 днів поновився на посаді, - Bihus.info
Денис Колесник
Фото: Державне бюро розслідувань

Чоловік генерального прокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції, отримав виплати, а за кілька днів поновився на роботі.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Як стверджують журналісти, 25 вересня Колесник, пропрацювавши рік у структурах МВС, подав рапорт на звільнення і попросив соціальні виплати. 29 вересня він отримав понад 770 тисяч гривень і 30 вересня офіційно звільнився.

Однак уже через 10 днів він знову поновився на посаді та продовжив роботу.

Згідно з публічним реєстром декларацій НАЗК, Колесник 1 жовтня подав декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Там він вказав, що отримав 608 тисяч гривень «одноразової допомоги при звільненні», 48 тисяч гривень матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань», ще 14 тисяч «на оздоровлення», а також 103 тисячі грошового забезпечення.

6 жовтня Колесник подав декларацію перед звільненням, а вже 9 жовтня подав декларацію кандидата на ту саму посаду. Однак, окрім заступника начальника Департаменту кіберполіції, також вказано і посаду начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) Національної поліції України.

Навесні "Схеми" розповідали, що чоловік Венедіктової отримав підвищення, щойно вона стала нардепом. Наприкінці листопада 2019-го підполковник Колесник був переведений до Києва і отримав звання полковника.

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