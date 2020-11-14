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Нацполіція отримала понад 16 тис. заяв про порушення виборчого законодавства

Поліція склала 2397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборами.

Фото: пресслужба МВС

З початку виборчої кампанії до органів Національна поліція України надійшло 16203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства

Про це повідомила пресслужба МВС.

Усього органами поліції складено 2397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1093 кримінальних проваджень: 687 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 406 – пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що запровадження карантину вихідного дня не вплине на проведення повторного голосування на місцевих виборах в Україні.

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах. Зокрема, у семи регіонах України відбудеться другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

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