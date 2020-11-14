Степанов вирішив відмовитися від посади депутата Одеської облради

Міністр вважає, що потрібно добре робити щось одне.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, оголосив про намір відмовитися від цієї посади.

Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає "Інтерфакс-Україна".

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.

Нагадаємо, про те, що Степанов очолить список "Слуги народу" на виборах в Одеську обласну раду, стало відомо 16 вересня. Голова МОЗ заявив, що "прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу в обласну раду".

Він також заявив, що не збирається залишати свою посаду в разі перемоги на виборах в Одеську облраду.