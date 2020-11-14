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Степанов вирішив відмовитися від посади депутата Одеської облради

Міністр вважає, що потрібно добре робити щось одне.

Степанов вирішив відмовитися від посади депутата Одеської облради
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, оголосив про намір відмовитися від цієї посади.

Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає "Інтерфакс-Україна".

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.

Нагадаємо, про те, що Степанов очолить список "Слуги народу" на виборах в Одеську обласну раду, стало відомо 16 вересня. Голова МОЗ заявив, що "прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу в обласну раду".

Він також заявив, що не збирається залишати свою посаду в разі перемоги на виборах в Одеську облраду.

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