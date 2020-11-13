Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації

«Було б добре, аби кожен бізнес в Україні так куражився, як ми сьогодні».

Народний депутат та співвласник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега відповів міністру охорони здоров‘я Максиму Степанову, котрий запросив представників компанії у реанімацію через невдоволення рекламною кампанією гіпермаркету. Відповідь Герега опублікував у фейсбуці, додавши фотографії обладнання, яке «Епіцентр» закупив для Національного інституту кардіології імені Стражеска.

«Учора міністр охорони здоров’я Максим Степанов запрошував представників «Епіцентру» куражитися до реанімації. Було б добре, аби кожен бізнес в Україні так куражився, як ми сьогодні, коли передавали до Національного інституту кардіології імені М. Стражеска вже другу партію коштовного медичного обладнання для реанімаційного відділення», - зазначив Герега.

За його словами, медичний заклад отримав 21 одиницю обладнання вартістю 1,8 млн грн.

«Проведена повна реновація реанімаційного відділення. Оновлюється устаткування та надані медичні вироби, вкрай необхідні для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які постраждали від коронавірусної інфекції. Загальна вартість лише медобладнання та устаткування складає понад 7 млн грн»,- написав нардеп.

Окрім того, він додав, що за домовленістю з головним лікарем також буде зроблено капітальний ремонт й оновлено медичне устаткування в стратегічних відділеннях лікарні.

«Ми визначили своєю місією бути на передовій та допомагати державі в боротьбі з такими викликами, як пандемія коронавірусу та продовжуємо системно працювати в цьому напрямку», - зазначив Олександр Герега.

Нагадаємо, учора Максим Степанов гостро відреагував на жарт Епіцентру у Фейсбуці про запровадження 72-годинної п‘ятниці. На що міністр звернувся із закликом до представників компанії: «Якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію».