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"Епіцентр" передумав працювати у вихідні, зате продовжить час роботи в будні

У вихідні мережа працюватиме онлайн.

"Епіцентр" передумав працювати у вихідні, зате продовжить час роботи в будні
Фото: novynar.com.ua

На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів.

Про це повідомила пресслужба мережі ввечері 12 листопада.

Водночас зазначається, що у будні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та триватиме до останнього покупця.

Нагадаємо, вчора керівництво "Епіцентру" ухвалило рішення щодо дотримання нових обмежень. Повідомлялося, що в умовах карантину вихідного дня у магазинах мережі продаватимуть лише дозволені Кабміном харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми. Також працюватиме доставка їжі з ресторанів мережі. У МВС пообіцяли ретельно проконтролювати, чи збігаються обіцянки керівництва мережі з дійсністю.

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