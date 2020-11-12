НАЗК попередило про загрозу монополії на ринку тютюну України

Механізм правового регулювання електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, який має бути запроваджений в Україні, є недосконалим.

Законопроєкт, яким запроваджується електронна система контролю за обігом тютюнових виробів, може створити монополію на цьому ринку.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про законопроєкт 2719 від 11 січня 2020 року, антикорупційну експертизу якого провели у НАЗК. За її результатами встановлено, що механізм правового регулювання електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, який має бути запроваджений в Україні, є недосконалим і може призвести до утворення монополії певних компаній на ринку тютюнових виробів.

"Антикорупційна експертиза проєкту закону виявила, що документ не визначає порядку створення та фінансування електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, а також суб’єктів, на яких покладатиметься забезпечення її функціонування. Натомість визначення такого порядку делеговано Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що постанова Кабміну "Про реалізацію експериментального проєкту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів" затверджує порядок реалізації експериментального проєкту, що, серед іншого, визначає критерії, яким має відповідати національний оператор на ринку тютюнових виробів.

"Зараз на ринку тютюнових виробів в Україні існує лише одна компанія, яка потенційно може відповідати визначеним критеріям" - повідомили в агентстві.

НАЗК надало Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики висновки антикорупційної експертизи та рекомендації для усунення корупціогенних факторів для врахування в остаточній редакції проєкту закону.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що механізми антикорупційної відповідальності та підзвітності влади залишаються заблоковані.

Така ситуація склалась після того, як 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня було фактично ліквідоване.