Кабмін запланував запуск 5G в Україні на кінець 2021 року

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив план заходів з упровадження зв'язку п'ятого покоління (5G) в Україні.

"Ми сподіваємося, що через рік-півтора оператори вже почнуть отримувати ліцензії й у нас з'явиться ця технологія... Вже наступного року ми плануємо розгортати експериментальні showreel-зони, щоб можна було потестувати 5G з різними операторами", - сказав під час обговорення цього питання міністр цифровізації Михайло Федоров.

Заходи з упровадження 5G мають початися вже в листопаді 2020 року зі створення відповідної робочої групи.

"Потрібно створити групу експертів, провести науково-дослідницьку роботу і підготувати план сповільнення і розвитку діапазону 700 і 3400-3800. Тут потрібно задіяти і регулятора, і Генеральний штаб Збройних сил, і адміністрацію держспецзв'язку, і ще багато-багато різних організацій", - пояснив міністр.

Науково-дослідні роботи, які дозволять визначити вартість радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400-3800 МГц і можливість спільного використання радіоелектронних засобів спеціальних користувачів і 5G, планують завершити до кінця червня 2021 року.

Фото: Олексій Гончаренко

Конкурс на видачу ліцензій хочуть оголосити в жовтні 2021 року, а ліцензії видати в грудні 2021 року.

Технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 10-20 разів, а в деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу - в США, Японії, Південній Кореї та Китаї - сподіваються, що технологія 5G значно прискорить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.

Нагадаємо, що в лютому 2015 року НКРЗІ провела аукціон з продажу ліцензій на 3G, під час якого лоти були продані "Астеліту" (lifecell), МТС (Vodafone) і "Київстару" за 8,8 млрд.

У січні і березні 2018 року відбулося два тендери з продажу ліцензій на 4G, на якому були продані частоти за 7,9 млрд гривень.