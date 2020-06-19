Мобильные операторы начали обмен радиочастотами для увеличения покрытия 4G

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, который позволит увеличить покрытие 4G.

"В соответствии с указом президента Украины №497 от 8 июля 2019 года "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету" и утвержденной НКРСИ "Дорожной картой мероприятий по рефармингу", 19 июня 2020 года телекомоператоры "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами диапазона 900 МГц", - говорится в заявлении на сайте "Киевстара".

Использование "низких" радиочастот обеспечит мобильным операторам возможность внедрять связь 4G по всей стране, в том числе в населенных пунктах с количеством населения от 2 000 человек, сельской местности и на автодорогах.

В результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот.

Летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в 8 западных областях, первой из которых стала Закарпатская. В дальнейшем мероприятия по рефармингу будут охватывать другие регионы Украины, и до конца 2020 года полностью завершатся.

Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключать на короткое время и перезагружать свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при самой низкой нагрузке на сети, чтобы минимизировать возможное снижение качества связи.

Напомним, в 2018 году "большая тройка" мобильных операторов выложила почти 8 млрд гривен за частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц и в том же году начала запускать 4G в крупных городах и курортах.

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету в малых населенных пунктах. После этого мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона должен был отказаться "Киевстар", которому согласно лицензии, были отданы около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также свои частотами в этом диапазоне уступил оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Базовые станции диапазона 900 МГц имеют большую дальность действия по сравнению с диапазонами 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет охватить связью 4G большую территорию.