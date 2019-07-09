Зеленский подписал указ об улучшении мобильного интернета в селах

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют".

Президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - пояснил замглавы Офиса президента.

Утвержденный Зеленским план (указ №497) предусматривает, что Кабинет министров и профильная нацкомиссия должны до 1 августа должны определить условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений общих пользователей радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 790 - 960 МГц.

До этой же даты нужно освободить радиочастотный ресурс в диапазоне радиочастот 790 - 862 МГц для внедрения систем мобильной связи третьего и четвертого поколений.

До 1 октября Кабмин и НКРСИ должны определить условия и сроки, за которые спецпользователи должны освободить радиочастотный ресурс в диапазонах 880 - 915 МГц и 925 - 960 МГц. До этой же даты нужно устранить фрагментированность радиочастотного ресурса в диапазоне 824 - 960 МГц.

Способствование внедрению новых радиотехнологий третьего и/или четвертого поколений должно осуществляться, в том числе, путем выдачи и переоформления в установленном порядке лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 790 - 960 МГц.