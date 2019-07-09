Virgin Galactic станет первой космической компанией, которая выйдет на биржу

Миллиардер Ричард Брэнсон договорился о продаже 49% акций космической компании Virgin Galactic. Покупателем выступит Social Capital Hedosophia Holdings, которая контролируется венчурными фондами Social Capital и Hedosophia.

По данным The Wall Street Journal, она инвестирует $800 млн в Virgin Galactic, которая пока что не получает прибыль. В официальном сообщении о сделке говорится, что гендиректор Social Capital Hedosophia Holdings Чамат Палихапития (бывший топ-менеджер Facebook) дополнительно вложит $100 млн и возглавит объединенную компанию.

Сделка, в рамках которой Virgin Galactic была оценена в $1,5 млрд, предусматривает, что до конца 2019 года она проведет IPO, первичное публичное размещение, в результате чего станет первой космической компанией, акции которой можно будет купить на бирже.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. С момента своего основания ей удалось привлечь финансирование на сумму $1 млрд и собрать еще $80 млн с будущих клиентов, которые хотят полететь в космос. Брэнсон собирался взять еще один $1 млрд от саудовского фонда PIF, но сделка была отменена из-за убийства Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии.

В 2014 году первый космический корабль Virgin Galactic под названием VSS Enterprise потерпел крушение. Катастрофа привела к гибели одного из пилотов. Официальной причиной нештатной ситуации назван человеческий фактор.

С 2016 года проходит испытания второй корабль VSS Unity, который предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на земную орбиту. В декабре 2018 году он впервые поднялся на высоту 82,7 км, а в феврале космоплан впервые поднял пассажира на высоту 89,9 километра.

Напомним, что Брэнсон не единственный миллиардер, который занялся космосом. Основатель Tesla Илоном Маском и основатель Amazon Джеффом Безосом владеют космическими компаниями SpaceX и Blue Origin соответственно.