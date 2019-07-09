Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Офис Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ на Большой Житомирской улице пройдет термомодернизацию в рамках программы по энергоэффективности в зданиях в органах власти.

Об этом сообщил глава министерства, вице-премьер Геннадий Зубко в фейсбуке.

Проект состоит из двух этапов.

Первый предусматривает энергоаудит, внедрение системы энергетического мониторинга, модернизацию индивидуального теплового пункта, реконструкцию систем электроснабжения с использованием альтернативных источников энергии, установку информационной панели и велогенератора. Второй этап - реконструкция системы вентиляции с испольование рекуператоров и системы отопления, реконструкция системы освещения, утепление кровли, установка внешних жалюзи на восточном фасаде.

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

"В результате рассчитываем экономить электрической и тепловой энергии на сумму более 300 тысяч гривен в год. Дальше будем масштабировать проект на все здания государственных органов власти. В Украине около 77 тысяч учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней. Среднее энергопотребление государственного учреждения составляет 210-300 кВт-ч/м2 - в разы больше, чем в европейских странах. К примеру, 120-160 кВт-ч/м2 - в Польше (в два раза), 50-100 кВт-ч/м2 - в Германии (в четыре раза) и 30-60 кВт-ч/м2 - в Швеции (в восемь раз)", - написал Зубко.

️"Хочеш изменить что-то к лучшему, начни с себя", - добавил вице-премьер.

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Партнером по программе энергоэффективности зданий органов исполнительной власти выступает немецкое общество международного сотрудничества GIZ.