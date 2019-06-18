Новые стройнормы предусматривают установку металлических столбиков на тротуарах перед пешеходными переходами

Столбики нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации.

Министерство регионального развития утвердило новые изменения ГСН «Улицы и дороги населенных пунктов», в которых содержится требование - устраивать на тротуарах возле пешеходных переходов металлические столбики. Об этом сообщается на сайте Кабмина со ссылкой на заместителя Министра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Отмечается, что новые ГСН необходимы для безопасности пешеходов и касаются как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.

«Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь», - подчеркнул замминистра.

Он добавил, о своих надеждах, что в ближайшее время эту норму примут как обязательную.

Кабмин также напомнил, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Напомним, согласно новым ГСН для новых дорог, станут обязательными комплексы принудительного снижения скорости. Это европейская практика искусственного снижения скорости движения на трассах при въездах в населенные пункты "Traffic calming measures".

При строительстве и реконструкции трасс, на въездах в населенные пункты будут устанавливать специальные островки или другие искусственные изгибы проезжей части , которые будут способствовать снижению скорости автомобилей.