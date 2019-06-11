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Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны

Освободившиеся помещения в центре Киева он хочет продать под отели, культурные центры, жилье.

Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе хочет предложить Владимиру Зеленскому проект на территории киевской промзоны "Теличка" по строительству административного и делового квартала "Киев Сити" площадью около 100 га, и перенести туда АП и другие админздания из центра города. 

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Крупный проект "Киев Сити" на Теличке еще с 2003 года неоднократно предлагался к рассмотрению мэрам города, однако не находил должной поддержки. 

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте Телички так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье. Что получится? В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", – отметил Парцхаладзе.

Замминистра считает, что подобный проект способен разгрузить правый и левый берега Киева, а современные подходы к проектированию помещений, в том числе и open space, могут увеличить загрузку людей на 30-40% и увеличить эффективность труда. "Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране", – отметил Парцхаладзе, рассказывая о возможном предложении Зеленскому.

Кроме этого, Парцхаладзе рассказал об идеях перестройки Труханова острова, в частности, оборудования локаций для занятий водными видами спорта, переноса на территорию острова зоопарка и запуска канатной дороги.

"Река - одна из самых сильных сторон города и нужно использовать ее на 100%. Рекреация, отдых, променады. К реке надо выходить гулять, а у нас выходят на Крещатик. Этой моей задумке уже 15 лет. Но ничего, мы терпеливые. Это все не министерские задачи, это вопрос к городу. Это видение, как можно делать масштабные проекты, привлекать колоссальные деньги, инвестиции, создавать рабочие места и более эффективно развивать города", - подчеркнул замминистра.

Напомним, Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом. 

Еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".

Перед вторым туром выборов президента, Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах хочет работать в open space, а не на Банковой.

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