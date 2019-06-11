Think tank во главе с Горбулиным займется созданием цифровой армии и привлечением частного капитала в оборонпром

В Украине создан новый think tank - Украинский институт исследований безопасности, наблюдательный совет которого возглавил экс-секретарь СНБО, первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин.

Представляя инициативу, Владимир Горбулин призвал создать при аппарате СНБО экспертную группу, в которой должны принять участие и негосударственные эксперты. При этом он подчеркнул, что закон о национальной безопасности прямо предписывает организацию демократического гражданского контроля через соответствующие гражданские институты.

Цель новосозданного института - развитие структур безопасности Украины и обеспечения их альтернативными аналитическими разработками и планирования в области безопасности и обороны.

Первоочередными задачами его создатели видят внедрение в Украине программы создания профессиональной цифровой армии и формирования рациональной оборонно-промышленной политики с акцентом на привлечение частного капитала и иностранных инвестиций для создания работающего и развитого ОПК.

Одним из первых необходимых шагов Владимир Горбулин назвал проведение обзора оборонной промышленности, включая аудит госконцерна «Укроборонпром», документов Военной доктрины, Стратегии национальной безопасности, Стратегического оборонного бюллетеня, коррекцию рамочного Закона Украины о национальной безопасности. Цель обзора - получение четкого представления о технологической и производственной базе и создание условий для запуска системы перевооружения.

“Украина способна и должна сделать из бумажной армии цифровую, реализовать задачу создания и внедрения Единой автоматизированной системы управления ВСУ, оснащение сил обороны закрытым связью и современными системами РЭБ. В этой же плоскости лежит задача создания эффективной государственной системы ПВО, а также ракетного щита, дальнейшее развитие Сил специального назначения и создания действенного разведывательного сообщества. В центр всей системы нужно поместить не только «результат любой ценой», сколько жизни солдата, сержанта, офицера”, - заявил Горбулин.

Основателями УИНБ стали неправительственные организации и аналитические центры: Центр исследований армии, конверсии и разоружения (директор Валентин Бадрак), Информационно-консалтинговая компания Defense Express (директор Сергей Згурец) и экспертно-аналитический Центр по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ» (глава правления Алексей Гридин).