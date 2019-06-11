Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных администраций.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник. Позже на сайте главы государства появились указы №363-389 об увольнении губернаторов и назначении временно исполняющих обязанности.

Под увольнение попали:

Волынская область - Александр Савченко

Закарпатская область - Геннадий Москаль

Запорожская область - Константин Брыль

Ивано-Франковская область - Олег Гончарук

Киевская область - Александр Терещук

Кировоградская область - Сергей Кузьменко

Львовская область - Олег Синютка

Николаевская область - Алексей Савченко

Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)

Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)

Сумская область - Николай Клочко

Тернопольская область - Степан Барна

Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)

Хмельницкая область - Вадим Лозовый

Черниговская область - Александр Мысник

Врио глав ОГА назначены:

Волынская область - Александр Киричук

Закарпатская область - Иван Дуран

Запорожская область - Элла Слепян

Ивано-Франковская область - Мария Савка

Киевская область - Вячеслав Кучер

Кировоградская область - Сергей Коваленко

Львовская область - Ростислав Замлинский

Николаевская область - Вячеслав Бонь

Сумская область - Вадим Акперов

Тернопольская область - Иван Крысак

Хмельницкая область - Владимир Кальниченко

Черниговская область - Наталья Романова

Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.