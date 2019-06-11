Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных администраций.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник. Позже на сайте главы государства появились указы №363-389 об увольнении губернаторов и назначении временно исполняющих обязанности.
Под увольнение попали:
- Волынская область - Александр Савченко
- Закарпатская область - Геннадий Москаль
- Запорожская область - Константин Брыль
- Ивано-Франковская область - Олег Гончарук
- Киевская область - Александр Терещук
- Кировоградская область - Сергей Кузьменко
- Львовская область - Олег Синютка
- Николаевская область - Алексей Савченко
- Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)
- Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)
- Сумская область - Николай Клочко
- Тернопольская область - Степан Барна
- Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)
- Хмельницкая область - Вадим Лозовый
- Черниговская область - Александр Мысник
Врио глав ОГА назначены:
- Волынская область - Александр Киричук
- Закарпатская область - Иван Дуран
- Запорожская область - Элла Слепян
- Ивано-Франковская область - Мария Савка
- Киевская область - Вячеслав Кучер
- Кировоградская область - Сергей Коваленко
- Львовская область - Ростислав Замлинский
- Николаевская область - Вячеслав Бонь
- Сумская область - Вадим Акперов
- Тернопольская область - Иван Крысак
- Хмельницкая область - Владимир Кальниченко
- Черниговская область - Наталья Романова
Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.