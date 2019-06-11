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Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)

Из областных администраций убирают назначенцев Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных администраций.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник. Позже на сайте главы государства появились указы №363-389 об увольнении губернаторов и назначении временно исполняющих обязанности.

Под увольнение попали:

  • Волынская область - Александр Савченко
  • Закарпатская область - Геннадий Москаль
  • Запорожская область - Константин Брыль
  • Ивано-Франковская область - Олег Гончарук
  • Киевская область - Александр Терещук
  • Кировоградская область - Сергей Кузьменко
  • Львовская область - Олег Синютка
  • Николаевская область - Алексей Савченко
  • Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)
  • Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)
  • Сумская область - Николай Клочко
  • Тернопольская область - Степан Барна
  • Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)
  • Хмельницкая область - Вадим Лозовый
  • Черниговская область - Александр Мысник

Врио глав ОГА назначены:

  • Волынская область - Александр Киричук
  • Закарпатская область - Иван Дуран
  • Запорожская область - Элла Слепян
  • Ивано-Франковская область - Мария Савка
  • Киевская область - Вячеслав Кучер
  • Кировоградская область - Сергей Коваленко
  • Львовская область - Ростислав Замлинский
  • Николаевская область - Вячеслав Бонь
  • Сумская область - Вадим Акперов
  • Тернопольская область - Иван Крысак
  • Хмельницкая область - Владимир Кальниченко
  • Черниговская область - Наталья Романова

Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.

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