В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
ГлавнаяПолитика

У Зеленского еще выбирают кандидатуры на новых глав ОГА

Кабмин сегодня утвердил снятие 13 руководителей областей.

У Зеленского еще выбирают кандидатуры на новых глав ОГА
Фото: president.gov.ua

Сегодня, 10 июня Кабинет министров Украины утвердил увольнение 13 руководителей областей. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель у себя на фйесбуке.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - отметила она. 

Мендель также подчеркнула, что в команде продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Основные критерии отбора: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей. Пресс-секретарь Зеленского рекомендует еще сразу подготовить идеи по местной команде кандидатов.

При отборе кандидатов на главы ОГА, команде помогают несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах.

Напомним, 5 июня Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда глав областных государственных администраций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также