Судьи не станут независимыми от того, что так записали в Конституции или в законе, - Филатов

Очень наивно полагать, что коррупция исчезнет после создания еще одного органа. Об этом в интервью LB.ua заявил бывший заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов по поводу формирования Высшего антикоррупционного суда.

"...Надо быть готовым, что если этот суд будет работать качественно, вряд ли широкая общественность будет довольна его результатом. Будет много оправдательных приговоров. Никто же не отменял проблемы в досудебном расследовании. А если «затыкать» судом дырки в следствии, то это будет не суд, а придаток следствия. Понятно, «вор должен сидеть в тюрьме – вот что людей интересует». Это вечный спор Жеглова и Шарапова. Но кто хочет жить в полицейском государстве?" - сказал он.

Филатов отметил, что не считает создание Высшего антикоррупционного суда панацеей.

"Однозначно, кардиохирург лучше сделает операцию на сердце, чем просто хирург. Поэтому судья, который специализируется на конкретном типе дел, может быть более эффективным в этих делах. Но также очень наивно полагать, что коррупция исчезнет после создания еще одного органа", - добавил он.

"Коррупция, как разруха, - в головах. Точно также - и независимость судей. Судьи не станут независимыми от того, что так записали в Конституции или в законе. Это вопрос менталитета.

Очень часто мы слышим, что в нашей стране не побороли коррупцию, потому что не сделали судебную или еще какую-то реформу. Но на самом деле это - комплексная задача. Если в судах коррупция исчезнет, а в прокуратуре и досудебном следствии останется, то в суд она тоже вернется. Это - сообщающиеся сосуды", - сказал Филатов.

Напомним, 7 мая 2019 года состоялось первое собрание судей Антикоррупционного суда. Его возглавила бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 из 39 судей Антикоррупционного суда. Он также анонсировал начало работы ВАКС до конца года.