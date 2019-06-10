​В МЭРТ предложили провести перепись населения через смартфоны в 2020 году

"После анализа эффективности такого способа можно будет перейти к цифровизации и других мероприятий".

Первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив предлагает украинцам альтернативу традиционной переписи населения.

Об этом он написал в своем блоге на LIGA.net.

"Если мы живем в эру смартфонов, тотальной цифровизации, облачных технологий, big data и блокчейна, нужно пользоваться инновационными возможностями. Потому и сама перепись формирует отчетные данные в обезличенном виде, а показатели фиксируются "со слов" граждан - без документального подтверждения. Вообще, часть информации уже содержится в ряде реестров - от актов гражданского состояния в реестр избирателей. Их можно было бы синхронизировать и не ходить "по домам", - пояснил Кубив.

Как пример он привел опыт скандинавских стран (Дании, Финляндии, Норвегии). "Правда населения там не превышает 6 млн человек, а с даты формирования реестров переписи населения на их основе прошло в среднем 15-20 лет", - уточнил он.

Кубив убежден, что если собрать все имеющиеся электронные реестры в один, это будет полная база персональных данных всех граждан Украины.

"Включая информацию об образовании, профессии, доход, а также дату рождения/смерти, изменение семейного положения, родственные связи, наличие детей, их количество, пол и возраст и многое другое. Некий социальный цифровой ID", - отметил министр.

Среди преимуществ он назвал возможность в режиме реального времени проводить все изменения данных и параметров - синхронизация баз, получение справок о рождении, браке, смены места регистрации, медицинских данных, пенсионных и других соцвыплат, уплаты налогов, получение документов (например, паспортов), голосование на выборах через смартфон и другие опции. "Слабым" местом таких технологических новаций Кубив назвал то, что "наш цифровой двойник нуждается в защите - не только физической (кибер-безопасность), но и в защите границ личности".

"Поэтому мы нашли "золотую середину", которую будем тестировать уже в декабря 2019 года", - напомнил Кубив.

В качестве альтернативы бумажной анкете МЭРТ предлагает гражданам заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Отмечается, что информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации", - пояснил Кубив.

"После анализа эффективности такого способа можно будет провести не только Всеукраинскую перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон", - добавил он.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.