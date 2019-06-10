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​"Честно" составило рейтинг добропорядочности депутатов Рады

Самые низкие места заняли Ефимов и Третьяков.

​"Честно" составило рейтинг добропорядочности депутатов Рады
Фото: chesno.org

Общественное движение "Честно" опубликовало рейтинг добропорядочности депутатов Верховной Рады. Самые низкие места в нем заняли депутаты Максим Ефимов и Александр Третьяков.

Об этом сообщила пресс-служба "Честно".

Рейтинг "Честно" основан на шести критериях: поддержка ключевых реформ (Избирательный кодекс, закон об антикорсуде, закон о финансировании партий из бюджета, закон о НАБУ, закон об отмене общего надзора прокуратуры); прогульничество;  антидемократичность (законы 16 января, подпись за декриминализацию незаконного обогащения, закон о декларировании общественными активистами, закон под генпрокурора Луценко); фигурирование в антикоррупционных расследованиях; кнопкодавство; гречкосейство.

За первый критерий можно было получить -1 балл, остальные дают +1 балл. Соответственно, чем больше баллов - тем менее добропорядочен, по мнению "Честно", депутат. Максимально возможное количество - 5 баллов, минимальное - -1 балл.

Ефимов и Третьяков набрали по +4,3 балла. В топ-10 также попали Ярослав Москаленко, Антон Яценко, Олесь Довгий, Олег Недава, Анатолий Гиршфельд, Антон Киссе, Александр Нечаев и Владимир Зубик.

Минимальное количество баллов набрали 25 депутатов.

Полный рейтинг всех депутатов с баллами выложили в таблицах Google.

Напомним, что на 21 июля назначены досрочные выборы в Верховную Раду.

Андрій Водяний, Випусковий редактор
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