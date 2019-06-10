Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в GRECO

Президент Владимир Зеленский создал украинскую делегацию для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Делегацию возглавил член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский. Указ был выдан и вступил в силу сегодня, 10 июня.

В состав делегации также вошли заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка и эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносильская.

Согласно новому указу про состав делегации в работе GRECO, утратил действие предыдущий указ экс-президента Петра Порошенко от 17 октября 2016 года. Тогда делегацию тоже возглавлял Михаил Буроменский. В ее состав также входили начальник управления международно-правового сотрудничества и европейской интеграции ГПУ Евгений Пикалов и главный консультант Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины Алексей Святун.

Делегацию, утвержденную в 2014 году, возглавлял Александр Данилюк.

GRECO - международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. GRECO устанавливает антикоррупционные стандарты к деятельности государств и контролирует соответствие этим стандартам. Группа состоит из 49 государств.