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Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”

Найочікуваніший партійний з'їзд таки відбувся. Президентська “Слуга народу” показала частину своїх кандидатів (усіх не встигли затвердити). До з'їзду представники “Кварталу” (чи то вже політичного істеблішменту) підійшли, як завжди, креативно – зелений сад, зелені парасольки і навіть шаурма, яку нібито так полюбляє президент. Та найцікавіше все ж відбувалося не на вулиці, а у партійному списку.

Фото: Макс Левин

“Нова якість української політики” поки що проявляється стільки у нових сенсах, а у нових формах. Партії змагаються не тільки за нові обличчя чи креативні програми, а й у тому, хто придумає цікавіше місце для з’їзду. Це Петро Олексійович лишається вірним Арсеналу, а політичні неофіти то на Володимирській гірці влаштовують концерти, то у нічних клубах святкують перемогу на виборах. Зекоманда і цього разу “креативить” – з'їзд вирішили провести у Національному ботанічному саду Гришка (бо де є ще може бути у цю пору зеленіше?).

Фото: Макс Левин

Сцену під білим шатром розташували у глибині парку, тож до місця організували трансфер – гостей возили гольфкари. В одному з них їхали співробітники адміністрації президента Сергій Шефір та Михайло Федоров.

– Це, напевно, найкраща частина з'їзду, – сказав Федоров Шефіру, коли машина поїхала.

Уздовж алей стояли представники Зекоманди з зеленами парасолями. Аби підтримати й інші тренди від президента, журналістів пригощали шаурмою. Сам Володимир Зеленський на з'їзд очікував у трейлері з табличкою “Телебачення”. Декого з журналістів навіть запросив на екскурсію у середину.

Фото: Макс Левин

Ближче до полудня з фургона виходили голова партії Дмитро Разумков та голова партії Олександр Корнієнко. Журналісти допитувалися, чи погоджували вони з президентом списки.

– Та Бог з вами, – віджартовувався Разумков.

О 12-ій, коли мав початися з'їзд, з автомобіля вийшов президент, якого теж доймали питаннями про затвердження списків.

– Я тільки викреслюю, якщо хтось є такий небезпечний, – парував Зеленський.

На питання LB.ua, чи будуть у списку кварталівці, відповів посміхаючись: “Небагато-небагато”.

Фото: Макс Левин

Цікаві і не дуже моменти

Присутні у залі делегати та гості сором'язливо до початку з'їзду приховували цілі візиту. Відомий борець Жан Беленюк казав, що запросив його особисто Володимир Олександрович, а от чи буде у списках – поки ніби не знає. Тримав інтригу й актор “Кварталу” Юрій Корявченков (“Юзік”): “Ви все дізнаєтеся з часом”. Журналісти намагалися спілкуватися з представниками Зекоманди, та охоронці невблаганно всіх випроводжали з проходів, аби “не псувати картинку”.

– 10 секунд до прямого ефіру, – оголосив голос зверху. До прямого ефіру каналу “1+1”, звісно.

Фото: Макс Левин

“Ведучим” цього ефіру був голова партії Дмитро Разумков, який розпочав був російською, але одразу перейшов на українську.

Разумков попередив глядачів, що є “певні організаційні моменти, які не дуже цікаві”. Але шоу маст гоу он.

Фото: Макс Левин

Після “не дуже цікавих моментів” Разумков запросив на сцену Зеленського, якого представив як “людину, яка дала надію мільйонам українців”. Зал встав і почав аплодувати главі держави.

– Ні-ні, сідайте, інші часи, – жартував Зеленський зі сцени та нагадав про скандал з плагіатом виступу Порошенка. – Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича?

Зеленський анонсував сотню кандидатів – експертів, “обличчя команди з регіонів” та людей, які потрапили до комнади через інтернет-відбір.

Фото: Макс Левин

– Ми визнаємо: нам не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити. Можливо, комусь недобропоряному вдалося нас трішки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкаже нам на помилки, і ми їх виправимо.

Далі Разумков представив програму партії. Серед обіцянок – скасувати депутатську недоторканність, боротися з корупцією, навести лад з податками, оптимізувати вартість тарифів, “зробити медичну реформу, яка була б в інтересах людини, а не експериментах над нею”.

Фото: Макс Левин

Після таких формальностей нарешті представили першу сотню кандидатів. Перший номер – Дмитро Разумков, другий – представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, третій – Ірина Венедіктова, яка відповідає за судову реформу. Далі у списку – волонтер, бізнесмен Давид Арахамія, депутатка Київради та експертка з питань антикорупційної політики Галина Янченко, керівник digital-напряму команди Михайло Федоров, керівник штабу партії Олександр Корнієнко, експертка з податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільска, гендиректор “1+1” та чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк (який таки все знав).

Фото: Макс Левин

Партія також виставить кандидатів на всіх 199 мажоритарних округах, та поки назвали лише десятку. Актор Юрій Корявченков (“Юзік”) буде балотуватися за 31-м округом (Кривий Ріг), блогер Максим Бужанський – 25-ий округ (Дніпро), журналіст каналу “1+1” Олександр Дубинський (94-ий округ в Київській області). У списку-мажоритарщиків також є депутат Хесронської облради від БПП Альберт Черепаха, який балотуватиметься за 185-им округом.

“Працювати для народу”, або навіщо ще йти у Раду

Одразу після закінчення з'їзду президента Володимира Зеленського оточили фанати, які хотіли зробити селфі, а новообраних кандидатів у нардепи – журналісти.

Корявченков-”Юзік” не міг пояснити, що саме робитиме у парламенті; казав, що буде “працювати для народу”, а як саме – озвучить потім.

Фото: Макс Левин

Олександр Дубинський лобіюватиме заборону чиновникам лікуватися чи навчати дітей за кордоном.

– Я хочу бути головою антикорупційного комітету, тому що мені здається, я маю для цього всі надбання і розуміння, як це працює з середини, – казав Дубинський колегам.

Фото: Макс Левин

Його начальник, гендиректор “1+1” Олександр Ткаченко планує займатися місцевим самоврядуванням та гуманітарною політикою. “З “Плюсів” до завершення виборчої кампанії нікуди не йду, редакційна політика та менеджмент у нас давно розділені”, – написав він у соцмережі.

Очільник партії Дмитро Разумков на питання LB.ua про медійників олігарха Ігоря Коломойського відповів, що вони висуваються від партії, бо є “достатньо непоганими експертами у сфері медіа”.

– Так, нас “плюси” підтримували на тій кампанії, і ви, як на мене, нас теж підтримували. Чи меншою мірою? – сміючись відповідав Разумков.

Десятий номер партії, борець Жан Беленюк розповів, що йде в парламент для “розвитку спорту в Україні”. За словами голови штабу Олександра Корнієнка, Беленюка запросили, бо “хтось же має спортом займатися”.

– Я думаю, що людина, яка починала свій шлях у залах з дирявими бійцівськими килимами, знає, що там робити.

Фото: Макс Левин

Під шатром скромно стояв нардеп Сергій Лещенко, який через свій нинішній мандат не може балотуватися від партії “Слуга народу” (політична сила сказала, що не висуватиме чинних обранців).

– Я ще не визначився – або нікуди не йду, або піду за мажоритарним округом у Подільському окрузі. Чому я тут? Бо я був причетний до старту кампанії Зеленського. Мені приємно, що я звернув увагу на те, що це вікно можливостей для багатьох людей. У списку є моя помічниця Марина Бартіна, яка є експертом з питань гендерної рівності. Щонайменше я виростив одне дерево на новому політичному схилі, – хизувався Лещенко.

Фото: Макс Левин

Ціна репутації

Перед з'їздом у медіа поширювали чутки, буцімто партія продає місця на мажоритарці за 300 тисяч доларів, а у списку – за 2 мільйони. Дмитро Разумков реагує на ці питання емоційно та заперечує продаж місць.

– Це рідкісна дурниця. Я знаю, що країною ходили люди, які розповідали, що вони щось вирішують. Мені було смішно, коли зателефонував один чоловік та сказав: “Чуєш, тут продають 95-е місце у списку”, – відповів він на питання LB.ua.

Присутність гостей на з'їзді викликала питання, чи дійсно партія знає ціну своїй репутації.

Фото: Макс Левин

Працівники ЗМІ помітили у залі Іллю Павлюка, його називають “королем контрабанди” в західній Україні. Павлюк був помічником екс-нардепа у розшуку Ігоря Калєтніка. Згідно з розслідуванням Bihus.info, Павлюк у штабі Зеленського відповідав за координацію і фінанси регіональних представників. Корнієнко поки не підтверджує, що Павлюк теж має намір штурмувати Раду. “ Є така людина, ми його знаємо. На з'їзді було багато людей”, – відповідав голова штабу на закиди журналістів.

Фото: Макс Левин

На з'їзді також помітили ведучого Олександра Скічка – зятя мільярдера Леоніда Юрашева. Останнього ЗМІ називали інвестором Арсенія Яценюка.

“Я зять теж чийсь”, – відповів на це зауваження Корнієнко. За його словами, Скічко розглядався як один з кандидатів по мажоритарці, але поки рішення про його висування не ухвалене.

Фото: Макс Левин

Ще один телеведучий та ресторатор Микола Тищенко теж мріє отримати крісло у парламенті. “Він розглядається як один з кандидатів-мажоритарників. Це цікава людина, це селфмейд, у нього є бачення про цю сферу”, – охарактеризував його цінність для партії Корнієнко.

До 10 червня, коли, згідно з законом, повинні пройти всі партійні з'їзди, “Слуга народу” якраз і роздаватиме мандати. І дехто для того, аби їх отримати, робить надзусилля. Корнієнко розповів на прес-конференції, що кандидати навіть змінювали імена та профілі у соцмережах, аби приховати своє минуле. А деякі “доброзичливці” поливали брудом конкурентів, влаштовуючи чорні піар-акції.

Коли прес-конференція уже логічно завершувалася, з парку виїжджав Володимир Зеленський. Президент разом з представниками АП їхав на гольфкарі. Позаду слідували два автомобілі супроводу, але то, вочевидь, транспорт не для слуги народу.

Фото: Макс Левин

Діана БуцкоДіана Буцко, Журналістка
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