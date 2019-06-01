Новий-старий Петро Порошенко

Ніби й по-новому, та насправді Петро Олексійович знову йде на вибори з армією, мовою і вірою.

“Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО . Ми йдемо, щоб перемагати і брати владу”, - заявив екс-президент на з'їзді партії 31 травня.

З глави держави у лідера “ЄС”. Петро Порошенко йде на вибори з перейменованою партією “Європейська солідарність” та з амбітними планами.

“Відповідь дізнаєтеся через тиждень”

Партія уже традиційно вподобала Мистецький Арсенал, де проводить свої заходи. З'їзд був призначений на 13:00, за півгодини почали з'являтися перші нардепи від фракції БПП. Заходили вони через прохідну, залишаючи автівки на вулиці Лаврській. На вході їх оточували журналісти - так що діватися було нікуди. Голова фракції БПП у парламенті Артур Герасимов ще до початку заходу сказав - кандидатів від партії сьогодні не покажуть.

Що стосується списку, буде велике оновлення. Ідуть праймериз - вирішать однопартійці, прихильники партії.

Фото: Макс Левин

Народна депутатка Ірина Луценко прийшла на з'їзд підготованою: у руках тримала конспект з основ лібертаріанства - ідеології, яку сповідує партія “Слуга народу”. Луценко процитувала інтерв'ю ідеолога партії Руслана Стефанчука LB.ua, де, зокрема, він сказав, що “Конституція дає можливість звернутися до суду і різні блаблабла”.

Фото: Макс Левин

Коли ми презентували свої зміни до Конституції, ми говорили, що Конституція - це не блаблабла. Це акт, який направлений на збереження держави, - далі Луценко зачитувала журналістам свій конспект і пояснювала, що такі принципи лібертаріанства, як неагресія, заборона оподаткування чи уявлення про право приватної власності, суперечать українській Конституції. Партія “ЄС” буде ж захищати головний закон країни, - продовжувала Ірина Луценко. - Ми зібралися тут, щоб захистити українську незалежність, українську Конституцію, українську Державу.

На питання LB.ua, як буде йти до парламенту (за списком чи по мажоритарці), Луценко коротко відповіла: “Побачимо”.

Голова передвиборчого штабу партії, нардеп Сергій Березенко уже вирішив - у списку його прізвища не буде.

Я прийняв для себе рішення: для того, щоб нова “Європейська солідарність” - партія, яка буде складатися з величезної кількості нових облич, щоб не дати змогу опонентам говорити про токсичних людей, я вирішив не бути присутнім у списку партії.

Фото: Макс Левин

Токсичним себе Березенко називає тому, що МВС підозрювало його в організації схем з підкупу виборців на користь Петра Порошенка під час президентських перегонів. За версією правоохоронців, штаб екс-президента створив “сітку” з агітаторів, які шукали виборців, готових продати голос. Березенко на питання LB.ua відповів, що агітаторів будуть залучати і на парламентських виборах.

- Усі люди, які підтримують Петра Порошенка і нашу політичну силу, безумовно, будуть залучені до роботи у виборчому штабі, як центральному, так і обласних.

Березенку також закидали підкуп виборців на 205 мажоритарному окрузі у Чернігові на виборах 2015 року. Чи буде балотувалися за цим округом знову, Березенко поки не каже (“це не предмет обговорення - я керівник штабу”).

Фото: Макс Левин

Посилаються на праймериз й інші нардепи від БПП.

Відповідь дізнаєтеся через тиждень, - поспішала закінчити розмову з LB.ua віце-спікерка Верховної ради Ірина Геращенко, яку називали імовірною кандидаткою на лідерство у партії.

Фото: Макс Левин

Народна депутатка Марія Іонова каже, що подала заявку і буде брати участь у праймериз, як і решта. На преференції не розраховує і міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.

Ніяких пріоритетів ні у кого немає. Усі на рівних, - запевнила вона.

Фото: Макс Левин

А ось лідер кримськотатарського народу та нардеп Мустафа Джемілєв на праймериз не посилався і не приховував, що отримає місце у списку.

У списку скоріше за все буду. Запропонував Петро Олексійович. Я не був налаштований балотуватися цього разу, але він сказав, що хотів би бачити мене, Рефат Чубарова й Ахтема Чийгоза. Ми подивимося на яких місцях. Для мене важливо, щоб представників окупованого Криму якомога більше було.

Голова “ЄС”

Не лише народними обранцями заповнився Мистецький Арсенал - були й активісти, військові, митці.

Фото: Макс Левин

З бейджем гостя перед входом стояв усе ще очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Як кличуть у гості, не можна відмовляти, - пояснив Москаль причину участі у з'їзді та взявся скаржитися на те, що новий глава держави не розглядає заяву на звільнення, яку подав ще 23 квітня. - Я вже давно чекаю. Я офіційно у відпустці і з 23 квітня не був на Закарпатті. Фото: Макс Левин

Може, ви хочете балотуватися за мажоритарним округом на Закарпатті? - запитав LB.ua.

На Закарпатті - ні. Я хочу послухати на з'їзді що, як і до чого. Хочу сам для себе прийняти рішення - ще до 20 червня є дуже багато часу.

Прийшов підтримати партію колишнього президента і директор видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” Іван Малкович. Сам у нардепи не збирається, та буде публічно агітувати за “ЄС”.

Я був довіреною особою Петра Олексійовича на попередніх виборах, підтримую демократичні сили. Ніколи не хотів місця у списку і давно вирішив, що моє місце - це робити найкращі українські книжки.

Фото: Макс Левин

Петро Порошенко прибув по-особливому. Його автівка заїхала через головні ворота на подвір'я Арсеналу та привезла його ледь не до входу о 13.20. Початок з'їзду анонсували на 13:00. Петро та Марина Порошенки не приховували прекрасного настрою.

Фантастичний настрій. Як погода, як Маринина посмішка, такий і настрій. Я твердо переконаний, що оновлена партія з новою назвою з присутністю громадськості відкриває нову сторінку в історії України. Я відкрию таємницю - мене збираються обрати головою партії, - розповів він журналістам та попрямував до залу, дорогою вітаючись з делегатами.

LB.ua спробував запитати у Петра Олексійовича про екрани з ситуативної кімнати в Адміністрації президента, однак екс-глава держави вдав, що не почув питання.

Фронт Петра Порошенка

Приблизно чотири сотні делегатів та гостей зустріли Петра Порошенка у залі оплесками. У першому ряді компанію йому скалали Ірина Геращенко, Марія Іонова, журналіст Віталій Гайдукевич, волонтерка Софія Федина, політолог Сергій Таран, очільниця ГО “Солідарна Молодь” Дінара Габібуллаєва. Жодного члена уряду. Лише пізніше прийшов віце-прем'єр Степан Кубів. Жодного “токсичного” нардепа, на кшталт Ігоря Кононенка чи Олександра Грановського - обоє за кілька днів вийшли з партії. Сергій Березенко самотньо сидів скраю у четвертому ряді. Щоправда, журналісти помітили ще колишнього генпрокурора Віталія Ярему.

Фото: Макс Левин

Коли вже здавалося, що Петро Порошенко зі своєю “ЄС” йтиме без важковаговиків, у залі з'явився спікер Андрій Парубій. На годиннику було вже за другу - голова парламенту спізнився. Петро Олексійович з неприхованою радістю обійняв соратника.

Фото: Макс Левин

Ірина Геращенко, яка відкривала з'їзд, використала свій виступ, аби відповісти співвласнику “Кварталу” Борису Шефіру. В інтерв’ю виданню “Детектор медіа” він заявив, що “Путін - не маніяк” і з ним можна домовитися.

Сьогодні новообрана команда запитує у суспільства: “Ви що думаєте, що Путін маніяк?” Так, я думаю,що Путін - маніяк. Тому що тільки маніяк може планувати розчленувати дружню країну, вкрасти Крим, відшматувати Донбас, тільки маніяк може утримувати тисячі заручників і політв’язнів, тільки маніяк може насолоджуватися від сліз їхніх родин.

Фото: Макс Левин

Задача команди Порошенка - зупинити проект Путіна Малоросія, додала Геращенко. Народна депутатка розповіла, що вирішила вперше отримати партійний квиток (до цього не була членкинею БПП).

Голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова теж нагадала про європейські цінності, які сповідує партія з такою очевидною абревіатурою.

Зараз наше завдання зберегти міжнародний фронт на підтримку України, який п’ять років очолював Петро Порошенко. Це особливо важливо в нинішніх умовах, коли в Україні панує популізм і імітація політики. Ми протиставимо цьому здоровий глузд і прагматизм.

Фото: Макс Левин

Очільниця громадської організації “Солідарна Молодь” Дінара Габібуллаєва після бурхливої промови про те, що її президентом є Петро Порошенко, запропонувала обрати його лідером партії, за що й проголосували делегати.

Фото: Макс Левин

“Ідемо, щоб перемагати та брати владу”

Петро Олексійович розмірковував про тренди нової політичної еліти. З “гайз” не вийшло, тож з “чуваками” вирішив не експериментувати й грати за старими правилами:

Хоча щоправда новий протокол рекомендує звертатися “чуваки і чувіхи”, але я наполягаю: високодостойні пані й панове, – почав свій виступ Порошенко.

Фото: Макс Левин

Говорив довго, багато і пафосно. Говорив так, ніби і досі президент. Тут він і справді був главою - хай не держави, зате своєї “ЄС”. Поки що з лапками. Повторював тези, які постійно говорив під час президентської кампанії. Хвалив себе багато, згадував і про безвіз, і про томос, і про мову з армією.

- За минулі 5 років було зроблено більше, ніж за чверть століття до нас. Є проблема: більшості виборців, на жаль, пояснити це ми не змогли.

Фото: Макс Левин

Амбітних планів не приховував: “Ми не йдемо, щоб бути в опозиції, йдемо, щоб перемагати та брати владу. Абревіатура “Європейської Солідарності” не випадково співпадає з абревіатурою Європейського Союзу. Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО”.

Петро Олексійович хоч декілька разів згадав про помилки, проте не каявся і не обіцяв змінитися, як під час президентської гонки. Навпаки, продовжувати свій курс. Мовляв, пожертвував рейтингами заради реформ, та ще й медіа вели проти нього інформаційну війну.

Однією з найбрудніших виборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, що війна не тому, що її генерує Путін, а що хтось на ній заробляє. А може час нарешті назвати брехню брехнею, в тому числі і представникам ЗМІ? - риторично звернувся екс-президент до присутніх у залі журналістів.

Фото: Макс Левин

Не допустити проросійського реваншу обіцяв й спікер Андрій Парубій під час емоційного виступу, також присвяченого заяві Бориса Шефіра. Голова парламенту оголосив, що має намір знову йти в Раду.

Так, звичайно, я йду на ці парламентські вибори, коли б вони не відбулися. Я йду в команді однодумців, з якими ми працювали спільно і в парламенті, і поза ним. Як у 2014 році на барикадах ми стояли під прапором Європейського Союзу... так і сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами “Європейської солідарності”, - Парубій не сказав однозначно, чи буде йти саме з “ЄС”. Та, як пізніше зазначила Ірина Геращенко в інтерв'ю “Прямому”, “присутність Андрія Парубія на з'їзді не є випадковістю”.

Фото: Макс Левин

Наступний виступ тележурналіста Віталія Гайдукевич звучав дещо іронічно у контексті численних корупційних скандалів оточення Петра Порошенка. Останній - про розкрадання в оборонці - коштував йому чималих електоральних балів.

Коли власні вузькі інтереси ставляться вище за державні, то це загрожує втратою мови, самоідентифікації, культури і державності. Чому критикують український політикум? Бо досить часто державні інтереси поступаються перед приватними інтересами, - сказав Віталій Гайдукевич.

Після виступів делегати обрали керівництво політичної сили. Членами президії стали Ірина Геращенко, Марія Іонова, Максим Саврасов, Юрій Бірюков, Сергій Таран, Віталій Гайдукевич, Олег Синютка, Петро Порошенко.

Фото: Макс Левин

Коли ж Петро Олексійович покидав залу, його оточили делегати й гості, мріючи отримати бажане селфі. У Мистецькому Арсеналі Порошенко все ще був головним. Тут він був усе ще президентом, і ніхто не посмів називати його колишнім.