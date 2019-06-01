Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Съезд "Европейской солидарности" выбрал лидером Порошенко (обновлено)
Съезд "Европейской солидарности" выбрал лидером Порошенко (обновлено)
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО
ГлавнаяПолитика

Центризбирком создал 199 окружных комиссий на досрочных выборах в Раду

Все комиссии создаются в максимальном составе 18 человек.

Центризбирком создал 199 окружных комиссий на досрочных выборах в Раду
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"...ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

"Поэтому все 199 комиссий создаются в максимальном составе 18 человек", - объяснили в ЦИК.

Напомним, что территория Украины разделена на 225 избирательных округов, но в связи с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 26 округах выборы не проводятся. Еще в 10 округах выборы проводятся частично.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также