Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Парубий на съезде партии Порошенко объявил об участии в выборах Рады

"Меня сегодня спросили, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду".

Парубий на съезде партии Порошенко объявил об участии в выборах Рады
Фото: пресс-служба президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пойдет на внеочередные парламентские выборы. Об этом он объявил на съезде партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы в парламенте и вне парламента", - сказал Парубий.

Он не сказал прямо, что будет баллотироваться от "Европейской солидарности".

"Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности. И как в 2014 году на баррикадах Майдана рядом с желто-голубым флагом стоял флаг Европейского Союза, так и сегодня мы стоим непоколебимой стеной с флагами европейской солидарности, чтобы каждый знал наши задачи и наши цели", - объявил Парубий.

На выборах в 2014 году Парубий был четвертым номером списка партии "Народный фронт", которая не планирует выдвигать список на внеочередные выборы в 2019 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также