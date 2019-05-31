Путин подписал указ о присвоении аэропорту Симферополя имени Айвазовского, хотя он уже носит имя Амет-Хана Султана

Указ о наименовании аэропорта был подписан 31 мая.

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Симферополя, который находится под контролем российской оккупационной власти, имя художника Айвазовского, хотя в 2015 году Верховная Рада Украины присвоила ему имя летчика Амет-Хана Султана.

Указ о присвоении имени крымскому аэропорту опубликован в пятницу на российском интернет-портале правовой информации.

Амет-Хан Султан - один из главных героев крымскотатарского народа, дважды Герой СССР. В годы Великой Отечественной войны выполнил 603 боевых вылета, сбив 49 самолетов противника. Заслуженный летчик-испытатель, главный персонаж снятого крымскими татарами фильма "Хайтарма". Погиб в испытательном полете.

Иван Айвазовский - известный художник армянского происхождения XIX века, живший в Крыму.

Аэропорт "Симферополь" находится на оккупированной территории Крыма и формально объявлен закрытым. Полеты из него выполняют только российские авиакомпании.