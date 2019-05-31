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Парубий: мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

"Земля под вами будет гореть".

Парубий: мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию
Фото: Слово и Дело

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о вызовах перед страной в связи с заявлениями представителей команды президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотра закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу.

"Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул спикер.

Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и "кризис, связанный с действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило".

Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко заявили о неприемлемости возможной отмены закона об украинском языке.

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