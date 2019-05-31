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Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон

Журналист после выборов намерен вернуться к профессиональной деятельности.

Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон на заседании Киевсовета
Фото: Макс Левин

Журналист Дмитрий Гордон возглавил избирательный штаб партии "Сила и честь". Об этом сообщил лидер политсилы Игорь Смешко на своей странице в Фейсбуке.

"Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - написал Смешко.

Политик также упомянул, что у партии не хватает времени, ресурсов и "доступа к популярным СМИ".

Напомним, выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Игорь Смешко баллотировался на должность президента Украины и в первом туре выборов набрал более 6% голосов, после чего заявил о намерении баллотироваться в Раду.

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