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Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля

Персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время.

Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля
Фото: EPA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) в середине июля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Мы будем продолжать активный диалог и готовиться ко встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля - это план", - сказал он.

Также, по его словам, персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время, однако отказался называть какие-либо фамилии.

Напомним, 24 мая Зеленский поговорил с Меркель о ситуации на Донбассе и нормандском формате.

30 мая после встречи с Владимиром Зеленским министры иностранных дел Франции и Германии в совместной декларации заявили, что переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время.

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Источник: "Українські новини"
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