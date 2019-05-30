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Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время

Зеленский и главы МИД Германии и Франции думали, как "оживить" Минск.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и ФРГ Гайко Маасом.
Фото: пресс-служба президента
Президент Украины Владимир Зеленский с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и ФРГ Гайко Маасом.

Маас отметил, что немецкая сторона со своими экспертами будет сейчас обсуждать, как можно ускорить Минский процесс, "потому что сейчас (в последнее время - ред.) была небольшая задержка, и с этим нельзя мириться".

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал глава МИД ФРГ.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Фото: пресс-служба президента

Стороны переговоров в нормандском формате намерены в ближайшее время продолжить дискуссии по организации саммита на уровне лидеров государств, говорится в тексте совместной декларации министров иностранных дел Франции и Германии.

"В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами с целью достижения условий для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате", - говорится в декларации, обнародованной в четверг на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Также в тексте подчеркивается, что Германия и Франция поддерживают стороны в восстановлении конструктивных переговоров.

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