Попытка отправки правительства в отставку является политической, - Бурбак

Желание отправить правительство в отставку носит сугубо политический характер. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента после попытки отставки премьер-министра Владимира Гройсмана сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Считаю, что этот вопрос стал уже политическим. Во время выступления с трибуны многие депутаты критиковали правительство, чтобы получить политические рейтинги для победы на выборах. Но те же критиканы по пятницам стоят возле ложи правительства со своими обращениями", - отметил он.

Бурбак отметил, что за отставку премьер-министра не нашлось и 100 голосов, потому что депутаты понимают опасность создания вакуума власти.

"Это показательно, не собралось и 100 голосов. Потому что депутаты осознают, что парламент практически распущен и депутаты пошли на выборы. Нельзя создать хаос, нельзя, чтобы исполнительная ветвь власти была обезглавлена и правительство не работал", - отметил руководитель фракции.

Он подчеркнул, что правительство Гройсмана есть за что поблагодарить. В частности, за то, что за три года его работы страна продолжала осуществлять реформы.

"Я лично хочу поблагодарить премьер-министра Владимира Гройсмана за то, что он три года продолжал тот курс реформ, который был начат в 2014 году правительством Арсения Яценюка. Мы все вместе в этом зале принимали необходимые законопроекты: по децентрализации власти и созданию ОТГ , создание "Новой украинской школы", выделение 5% ВВП на финансирование мероприятий по безопасности и национальной обороны, феноменальные объемы строительства дорог и многое-многое другое. Мы совместно - и депутаты, и правительство - делали все, чтобы Украина шла по пути реформ ", - резюмировал Бурбак.